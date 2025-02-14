المكتب الحكومي بغزة: لم تدخل معدات ثقيلة أو منازل مؤقتة إلى القطاع حتى الآن

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: "لم تدخل أي منازل مؤقتة أو كرافانات أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة بالجانب المصري من معبر رفح.

لم تدخل أي منازل مؤقت من معبر رفح

وأعرب مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيانه عن أمله بدخول الكرافانات والمعدات والآليات الثقيلة خلال الساعات القادمة، وأفاد بأنه يتابع سلوك الاحتلال كما يضع الوسطاء في صورة خروقه يوميا وينتظر التزام إسرائيل بتعهداتها.

وشدد المكتب على أن الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي في قطاع غزة لا يحتمل المماطلة والتسويف.

وواصلت مصر، اليوم الجمعة، إدخال دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة بالقطاع.

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