محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 8 مساجد بمراكز المحافظة

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 8 مساجد بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف" وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد المساجد.

وشملت الافتتاحات مسجد بدر الدين، عزبة بدر الدين، قرية الغنيمي، مركز قلين، ومسجد البحري، قرية روينة، مركز كفرالشيخ، ومسجد الحاج عبدالسلام، قرية السحايت، مركز الحامول، ومسجد العمري، قرية ميت الديبة، مركز قلين، ومسجد النور البحري، قرية منشأة عباس، مركز سيدي سالم، ومسجد البياض الكبير، قرية البياض، مركز بيلا، ومسجد الغربي، قرية التوينة، مركز مطوبس، ومسجد الهدار، مركز سيدي سالم.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وألقى خطبة الجمعة بالمسجد البحري بقرية روينه الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة وكانت بعنوان "تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ"، وذكر أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالدروس المستفادة من تحويل القبلة، وأثرها في تقوية الإيمان لدى المجتمعات.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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