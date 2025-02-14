جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا عن مواجهة الإدمان (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا بعنوان "مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في الإدمان"، وذلك في إطار التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية وإدارة تدريب أفراد المجتمع.

المستهدف من عقد التدريب

واستهدف البرنامج التدريبي الذى إقامته جامعة قناة السويس 45 من العاملين والطلاب بالكليات، وجاء البرنامج تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

أبرز محاور البرنامج

تحدث خلال البرنامج فضيلة الشيخ محمد أحمد سليمان، ممثلًا عن مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، حيث تناول مفهوم الإدمان باعتباره كبيرة من الكبائر، كما استعرض أخطار المخدرات.

تأثير المخدرات على النفسية المدمرة

مشيرًا إلى آثارها النفسية المدمرة مثل تغير الشخصية والتدهور في الأداء الوظيفي، إلى جانب الأعراض الذهنية التي تصيب المدمن كالشعور باللامبالاة وفقدان القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

وتطرق إلى التأثيرات الصحية مثل ضعف جهاز المناعة، والإصابة بالأمراض الفيروسية، والاضطرابات الهرمونية التي قد تؤدي إلى العقم، بالإضافة إلى الدور السلبي للإدمان في انتشار الجرائم بدافع الحصول على المال.

سلطت المحاضرة الضوء على العلاقة بين الإدمان وارتكاب الجرائم الكبرى.

و أوضح الشيخ محمد أحمد سليمان أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى فقدان العقل، وهو ما يسهل الوقوع في أفعال محرمة، مؤكدا أن المخدرات تُعد من أخطر العوامل التي تؤدي إلى سوء الخاتمة.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، محذرًا من أن شارب المخدرات قد يتعرض لعذاب يوم القيامة.

طرق الوقاية من المخدرات

وفي ختام البرنامج، تم استعراض طرق الوقاية من المخدرات، والتي تضمنت زيادة الوعي بمخاطرها، واتباع نمط حياة صحي، واستثمار وقت الفراغ بشكل إيجابي، والحرص على التواصل المستمر مع الأهل والأصدقاء، وتجنب رفاق السوء، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالصلاة باعتبارها درعا واقيا من الوقوع في الإدمان.

نُظم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

يأتي البرنامج في إطار جهود الجامعة المستمرة لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وتعزيز قيم الوقاية والحماية بين الطلاب والعاملين.



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