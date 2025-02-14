الجمعة 14 فبراير 2025
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جامعة القناة تنظم ندوة حول الوعى البيئى للطلاب (صور)

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

 أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تلعب دورا محوريا في نشر الوعي البيئي وترسيخ مفهوم البيئة الخضراء بين مختلف فئات المجتمع، موضحا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك من الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة.  

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تنظيم ندوات تفاعلية لطلاب المدارس  

 وأشار إلى أن جامعة قناة السويس، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحرص على تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ بأهمية حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية المعاصرة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاستهلاك المفرط للموارد يشكل تحديا بيئيا كبيرا يؤدي إلى استنزاف الطبيعة وتفاقم مشكلات مثل التلوث وزيادة النفايات. 

 

تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد والحفاظ على الموارد 

وأكدت أن التوعية بأساليب الترشيد تسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن البرامج التوعوية التي تنظمها الجامعة تعزز السلوكيات البيئية الإيجابية في المجتمع. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

و قدمت الدكتورة نجلاء محمد لطفي، الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة،  تحت إشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
ندوة توعوية بعنوان "ترشيد الاستهلاك للحفاظ على البيئة الخضراء".  

 

عدد المستهدفين من الندوة 

واستهدفت الندوة  60 طالبة من مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

تناولت الندوة المخاطر البيئية المترتبة على الاستهلاك غير المدروس، ومنها استنزاف الموارد الطبيعية، وارتفاع معدلات التلوث، وزيادة المخلفات، مؤكدة أن تحقيق الاستدامة البيئية يعتمد على وعي الأفراد بضرورة الترشيد في استخدام المياه والطاقة والموارد المختلفة.

 

استعراض العلاقة بين ترشيد الاستهلاك وتحقيق البيئة الخضراء المستدامة 

تم استعراض العلاقة بين ترشيد الاستهلاك وتحقيق بيئة خضراء مستدامة، مع تقديم نماذج لمبادرات بيئية ناجحة مثل "مبادرة 100 مليون شجرة" و"اتحضر للأخضر"، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث البيئي. 

 

 وفي ختام الندوة، شاركت الطالبات في نشاط عملي تمثل في زراعة مجموعة من النباتات بحديقة المدرسة، بهدف ترسيخ المفاهيم التي تمت مناقشتها خلال الندوة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية البيئية لديهن. 

 

نُظمت الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أهمية استمرار هذه الفعاليات التوعوية لما لها من دور فعال في بناء وعي بيئي مستدام بين الأجيال الجديدة، وترسيخ ممارسات إيجابية تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
 

 

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