أبرزها البول واللعاب، ما هي الاختبارات المستخدمة للكشف عن تعاطي المخدرات؟

تعاطي المخدرات مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، فهي تؤثر على المجتمع كل وليس على المتعاطي وحده.

واكتشاف تعاطي المخدرات في وقت مبكر أمر مهم لأنه يسمح بالمساعدة والعلاج السريع وهناك اختبارات مختلفة للتحقق من تعاطي المخدرات، ولكل منها فوائدها وعيوبها ويمكن إجراء الاختبارات باستخدام البول أو اللعاب أو الدم أو الشعر، وهي مهمة جدًا لاكتشاف مشاكل المخدرات.

ما هي الاختبارات المستخدمة للكشف عن تعاطي المخدرات؟



يمكن الكشف عن تعاطي المخدرات باستخدام اختبارات مختلفة، بما في ذلك اختبارات البول والدم واللعاب وبصيلات الشعر والعرق، وفقًا للدكتور آر آر دوتا، رئيس قسم الطب الباطني بجامعة هارفارد.

وقال: "تساعد هذه الاختبارات في تحديد وجود مواد مثل المواد الأفيونية والكوكايين والقنب والأمفيتامينات في الجسم".

يعتمد اختيار الاختبار على نوع الكشف ونوع المخدرات والغرض من الاختبار، سواء للفحص الطبي أو الشرعي أو في مكان العمل.

ما مدى دقة اختبارات المخدرات في البول مقارنة باختبارات الدم؟

يوضح الطبيب كيف تُستخدم اختبارات المخدرات في البول على نطاق واسع نظرًا لسهولتها وبأسعار معقولة، لكنها ليست دقيقة مثل اختبارات الدم.

وأضاف: "يمكن أن تؤدي اختبارات البول في بعض الأحيان إلى نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة بسبب عوامل مثل مستويات الترطيب، والتمثيل الغذائي، وتلوث العينة".

من ناحية أخرى، توفر اختبارات الدم نتائج دقيقة للغاية وفورية ولكن لها نافذة اكتشاف أقصر بكثير بينما تكتشف اختبارات البول مستقلبات المخدرات على مدار أيام أو أسابيع، فإن اختبارات الدم أكثر فائدة لتأكيد الاستخدام الأخير في غضون ساعات.

ما هي المدة التي يمكن فيها اكتشاف المخدرات في البول؟



تختلف مدة اكتشاف المخدرات في البول حسب المادة وتكرار الاستخدام والتمثيل الغذائي الفردي.

يمكن اكتشاف الماريجوانا في غضون 3 إلى 30 يومًا

الكوكايين لمدة 2 إلى 4 أيام، والأفيونيات لمدة 2 إلى 7 أيام

الأمفيتامينات لمدة 1 إلى 4 أيام



وقال الطبيب: إن معرفة اختبارات المخدرات المختلفة، مثل اختبارات البول واللعاب، أمر مهم لاكتشاف تعاطي المخدرات، ولكل اختبار إيجابياته وسلبياته، لذا فمن الضروري اختيار الاختبار المناسب. إن اكتشاف تعاطي المخدرات في وقت مبكر يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.

ويقول الخبراء إن الاختبارات الدقيقة تساعد في تحديد مشاكل المخدرات وتدعم التعافي كما أنها تساعد في منع المشاكل المستقبلية المتعلقة بالمخدرات ومن خلال فهم هذه الاختبارات، يمكننا مساعدة المتضررين من تعاطي المخدرات بشكل أفضل.

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