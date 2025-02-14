الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مفاتيح الرحمة الإلهية

عزيزي القارئ ما زال حديثنا عن الرحمة الإلهية والحديث عن رحمة الله تعالى لا ينتهي فهي صفة من صفات الله عز وجل المطلقة، وهي الصفة التي لا تفارق أي صفة من صفاته جل جلاله، والرحمة الإلهية العامة وسعت كل شيء، والله تعالى قد جعلها مؤكدة لأهل الإيمان والتقوى حيث أنه تبارك في علاه قد قيدها بالتقوى والإيمان، وإقامة أركان الدين من صلاة وزكاة وصوم وحج بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، واتباع سنة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام.. 

 

حيث يقول تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ"، والسعيد كل السعادة من رحمه الله تعالى ونظر إليه بعين عنايته وفتح له باب التوفيق والقبول، ورحمة الله عز وجل هي خير مما يجمعه العبد من متاع الدنيا وخير مما يأتي به من العبادات وما يحصله من الأعمال، يقول تبارك في علاه: "وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".. 

 

ويقول سبحانه "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"، ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين، ومن رحمة الله تعالى أن دخول الجنة والمقام فيها بفضله عز وجل وبرحمته، ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: “لا يدخل أحدكم الجنة بعمله”، قيل: حتى أنت يارسول الله ؟، قال “حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته”.. 

 

هذا ومن معاني الرحمة الإلهية التجاوز عن سيئات المسيئ، والعفو والصفح والمغفرة والتوبة والتوفيق والقبول، وتيسير الأمور وقضاء الحوائج وإستجابة الدعاء والإعانة على تزكية النفس، وتطهير القلب من العلائق والأغيار وهدوء النفس وإنشراح الصدر وراحة البال، وإذهاب الهم والحزن والخوف والقلق وفتح باب الرضا والإرتقاء بالقلب إلى منازل اليقين، وأن يمنحه الله تعالى أعظم منحة إلهية وهي حبه جل جلاله وحب رسوله.. 

 

فإذا أحبه الله أعزه ومده، وستره وحفظه، ووالاه وتولاه، وقربه منه تعالى وأدناه، وأشرق على قلبه بأنوار أسماءه عز وجل وصفاته، ونظر إليه بعين الرضا وألقى محبته في القلوب ووضع له القبول أيما توجه وصار، ووفتح له باب المعرفة به سبحانه والتعرف عليه وكاشفه بأسراره المكنونة وعلومه المخزونة، وجعله عبدا ربانيا متصف بصفاته سبحانه ومتخلق بأخلاقة.. 

ووصله بنور الهادي البشير السراج المنير النبي الكريم على حضرته وآله الصلاة والسلام ورزق اتباعه والاقتداء به والتخلق بأخلاقه، وألقى له المحبة في قلوب الخلق وجعل له قبولا في الأرض.. 

 

سر شقاء الأمة

تصحيح المسار

 

هذا وهناك من بين العباد يدخلهم الله تعالى في رحمته وهم كما ذكرنا عباد الله تعالى المؤمنين الأتقياء أهل الأدب والحياء من الله تعالى ورسوله، وأهل الإستقامة والطاعة والمعروف والبر والإحسان، وهم العقلاء من الناس، اللهم اجعلنا وإياكم منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحمة الله تعالي رسول الله دخول الجنة قضاء الحوائج متاع الدنيا منحة الله صفات الله عز وجل تطهير القلب الرحمة الإلهية اهل الايمان إتباع الرسول فيتو بوابة فيتو الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي

مواد متعلقة

لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية

مصر خط أحمر

معاني وإشارات في معجزة الإسراء والمعراج (1)

الرحمن الرحيم

وصايا ونصح محمدي
ads

الأكثر قراءة

5 قرارات رئاسية مهمة، تعرف عليها

أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

ميدو لـ بيسيرو: أهلا بك في عائلتنا

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وهذا موقف البلدي

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

منوعات

المزيد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيله عن القلعة البيضاء.. أرقام كريستيان جروس مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بالحرمان العاطفي

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أحوال الظالمين والمؤمنين يوم القيامة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية