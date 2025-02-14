الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع خطة تنفيذ أعمال الرصف بالمدن

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع،فيتو

 عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركة المقاولون العرب لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة التي تشهدها مدن شبرا الخيمة والقناطر وقليوب.

مدير تأمين القليوبية يستمع للمواطنين ويطلق حملة لإنهاء قوائم انتظار مفاصل الركبة

انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من القليوبية إلى قطاع غزة (فيديو)

مشروعات البنية التحتية بالقليوبية
حضر الاجتماع اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والمهندس ياسر عبد العال والمهندس علي عبد الصمد  من شركة المقاولون العرب والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق وياسر عبد الله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ القليوبية  على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الرصف، التي تُعد من أهم عوامل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة المرور.
وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

 

محافظ القليوبية،خطة الرصف الشاملة
كما وجه محافظ القليوبية  بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع استشاري المشروعات لضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأشار المحافظ إلى أن خطة الرصف الشاملة التي يتم تنفيذها حاليًا في مدن المحافظة، تشمل رصف الطرق الرئيسية والداخلية، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد على أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء على تنفيذ أعمال الرصف في الشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الإنترلوك، بالإضافة إلى رصف الطرق بالأسفلت، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدن.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المحافظ عن ثقته في قدرة شركة المقاولون العرب على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ خطة الرصف بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

محافظ  القليوبية،مشروعات الرصف تأتي على رأس أولوياتنا لتحسين جودة الحياة


وأكد محافظ  القليوبية أن مشروعات الرصف تأتي على رأس أولوياتنا لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ولن ندخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ خطة الرصف ونتابع بشكل دوري تنفيذ المشروعات لضمان الانتهاء من المشروع في اسرع وقت ممكن وبأعلي كفائة ممكنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية حي شرق شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية

مواد متعلقة

انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من القليوبية إلى قطاع غزة (فيديو)

أوقاف القليوبية تحتفل بليلة النصف من شهر شعبان بمسجد ناصر في بنها

وظائف ومعاش تكافل وكرامة، أبرز مشاكل المواطنين في اللقاء بمحافظ القليوبية

المشدد 6 سنوات لسائقين للاتجار بالمخدرات في القليوبية
ads

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

أخبار مصر: قنبلة أمريكية بشأن خطة مصر في غزة، قصة إهانة جروس قبل رحيله، هل يستهدف ترامب قناة السويس بمشروعه الضخم مع الهند

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 وهذا موقف البلدي

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البطاطس والخيار وارتفاع الكوسة والفاصوليا

بعد وفاة دكتور صيدلي بشكل مفاجئ، جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للوقاية من مرض القلب

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع كبير في الفراولة والجوافة وانخفاض البرتقال

«ضربها وبيتاجر في المخدرات»، تفاصيل استغاثة «سيدة الطالبية» من زوجها

منوعات

المزيد

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

طلع لعيب حتى خارج الملعب، رونالدو يرد على سؤال مفاجئ عن أحداث سوريا (فيديو)

فيديو يحبس الأنفاس، حوت يبتلع مغامرا من هواة التجديف ونجاة الأخير بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

بـ 32 جنيها كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بالحرمان العاطفي

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح أحوال الظالمين والمؤمنين يوم القيامة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية