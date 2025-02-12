الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف القليوبية تحتفل بليلة النصف من شهر شعبان بمسجد ناصر في بنها

احتفالية اوقاف القليوبية
احتفالية اوقاف القليوبية بلية النصف من شعبان،فيتو

احتفلت مديرية أوقاف القليوبية اليوم بليلة النصف من شهر شعبان لعام ١٤٤٦هـ بمسجد ناصر ببنها، حضر الاحتفال نائبًا عن  محافظ القليوبية  اللواء سكرتير عام المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملة إزالة تعديات ضمن الموجة 25 بالخانكة

المشدد 6 سنوات لسائقين للاتجار بالمخدرات في القليوبية

احتفالية النصف من شعبان بالقليوبية 

كما حضر  الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وقيادات الدعوة بالمديرية.القي  الدكتور عبدالرحمن رضوان مدير الدعوة بالمديرية بإلقاء كلمة الإحتفال وتحدث خلالها عن ليلة النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة وإرضاء الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مقدما  التهنئة بليلة النصف من شهر شعبان الي  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


أكد  أن وزارة الأوقاف وعلي راسها  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف تقف خلف القيادة الحكيمة في رأيها ووقوفها تجاه الشعب الفلسطيني وأن غزة هي ملك للفلسطينين كما أنا مصر هي ملك للمصريين والجميع يقف  مع القيادة السياسية  في كل القرارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القليوبية اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية مديرية اوقاف القليوبية وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملة إزالة تعديات ضمن الموجة 25 بالخانكة

وظائف ومعاش تكافل وكرامة، أبرز مشاكل المواطنين في اللقاء بمحافظ القليوبية

محافظ القليوبية يفتتح معرض "كنوز مطروح" للترويج للتراث والمنتجات البيئية

من القليوبية لـ غزة، 15 طن مساعدات من "شبان بنها" إلي أهالي فلسطين
ads

الأكثر قراءة

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

مصرع 3 وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا (صور)

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

منوعات

المزيد

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

هل يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته أنا بحبك؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

المزيد
الجريدة الرسمية