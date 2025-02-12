أوقاف القليوبية تحتفل بليلة النصف من شهر شعبان بمسجد ناصر في بنها

احتفلت مديرية أوقاف القليوبية اليوم بليلة النصف من شهر شعبان لعام ١٤٤٦هـ بمسجد ناصر ببنها، حضر الاحتفال نائبًا عن محافظ القليوبية اللواء سكرتير عام المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

احتفالية النصف من شعبان بالقليوبية

كما حضر الشيخ ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وقيادات الدعوة بالمديرية.القي الدكتور عبدالرحمن رضوان مدير الدعوة بالمديرية بإلقاء كلمة الإحتفال وتحدث خلالها عن ليلة النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة وإرضاء الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم مقدما التهنئة بليلة النصف من شهر شعبان الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



أكد أن وزارة الأوقاف وعلي راسها الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف تقف خلف القيادة الحكيمة في رأيها ووقوفها تجاه الشعب الفلسطيني وأن غزة هي ملك للفلسطينين كما أنا مصر هي ملك للمصريين والجميع يقف مع القيادة السياسية في كل القرارات.

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