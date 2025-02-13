جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى لقاء شباب المدن الجامعية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على المراكز الأولى خلال فعاليات لقاء شباب المدن الجامعية، والذي أقيم تحت شعار " شباب قد التحدي "، ونظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

حصول طالبات جامعة بنها على المركز الأول

وقدم " الجيزاوي " التهنئة للطلاب، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة خاصة في منافسات ذوي الهمم وحصولهم علي المركز الأول في خماسي كرة القدم للطلاب ، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى حصول طالبات جامعة بنها علي المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة ومنافسات كرة السلة للطالبات، وفوز الطالب عمر عبد الناصر معوض بالمركز الأول في مسابقة تنس الطاولة للطلاب، وفوز الطالبة منة إسلام صلاح بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية، وفوز الطالبة أسماء جمال بغدادي بالمركز الأول في تنس الطاولة وقوفًا في منافسات الطالبات، وفوز الطالب سعد محمد حلمي بالمركز الثاني في تنس الطاولة وقوفًا للطلاب، وحصول الطالب مصطفى صابر محمد علي المركز الثاني في تنس الطاولة جلوس للطلاب.

كما أوضحت نائب رئيس جامعة بنها أيضا فوز الطالب أحمد محمود عياد بالمركز الثاني، والطالب أحمد عفت عبد الفتاح بالمركز الثالث في رفع الأثقال للطلاب، وفوز الطالبة نوال عادل محمد المركز الثاني، والطالبة إسراء تامر السيد للمركز الثالث في رفع الأثقال للطالبات، وفوز الطالب كريم مجدي مصطفى بالمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للطلاب، وفوز الطالبة يارا عادل فتحي بالمركز الثاني ، والطالبة مي حسن محمد بالمركز الثالث فى مسابقة الشطرنج طالبات.

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