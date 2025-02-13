الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من القليوبية إلى قطاع غزة (فيديو)

انطلاق 30 حاوية محملة
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو

 أعلنت محافظة القليوبية انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر لأبناء قطاع غزة في فلسطين، محملة بمواد غذائية جافة وأيضا المستلزمات الطبية والبطاطين والمياه والعصائر، تأكيدا على أن الشعبين المصري والفلسطيني واحد.

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انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية بالقليوبية

 وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، مضيفا أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني حتى يعود إلى أرضه، وأن مؤسسات المجتمع المدني علي أرض المحافظ لم تتوان لحظة في تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وحرص الجميع علي المشاركة بفاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشار المحافظ، إلى أن القافلة تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة التي استمرت دون توقف من خلال المعابر الحدودية المختلفة، موضحا أن قافلة مساعدات القليوبية جاءت بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي والجمعيات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 
انطلاق 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية من شعب مصر،فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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