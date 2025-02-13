مدير تأمين القليوبية يستمع للمواطنين ويطلق حملة لإنهاء قوائم انتظار مفاصل الركبة

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بـ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى بنها النموذجي وعيادات بنها الشاملة، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي الزيارة في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أعلى معدلات الرعاية للمرضى.

تفقد مدير الفرع، أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوي والحضّانات، إلي جانب المعمل، الأشعة، بنك الدم، المغسلة، المخازن والصيدليات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المستشفى، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وذات جودة.

وجه الدكتور سيد جلال خلال زيارته الشكر لجميع الأطقم الطبية والتمريضية، والإدارية لتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، فضلًا عن نجاح المستشفى مؤخرًا في الحصول على الاعتماد المبدئي لمدة عام من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا كامل دعمه للجهود المبذولة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تليق بالمواطنين، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وخلال تفقده لعيادات بنها الشاملة واللجنة الطبية، رصد بعض القصور في أعمال النظافة باللجنة الطبية، وارتفاع نسب الغياب بالعيادة في أقسام المعمل، والعلاج الطبيعي والأسنان، ووجه بإحالة الوقائع للتحقيق.

استمع مدير الفرع إلى عدد من المرضى وذويهم، واستفسر عن مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، ووجه بسرعة تذليل أي عقبات تواجه المرضى، ومتابعة الحالات الحرجة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية في أسرع وقت.

مدير فرع القليوبية،جولات ميدانية لحل المشكلات علي أرض الواقع

أضاف مدير فرع القليوبية، أن تلك الجولات الميدانية تأتي لحل المشكلات علي أرض الواقع وتذليل العقبات التي تواجه المرضى والعاملين، لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

وعقد الدكتور سيد جلال، إجتماعًا بحضور الدكتور محمد طاهر مدير المستشفى، والدكتور محمد دياب، مدير الشئون العلاجية، والدكتور إسلام جمعة، رئيس قسم العظام، وأطباء القسم.

استعرض مدير المستشفى، مؤشرات الأداء العام، وموقف قوائم انتظار عمليات العظام، ووجه مدير الفرع، بإطلاق "حملة للقضاء علي قوائم انتظار مفاصل الركبة"، وتشغيل لست عمليات إضافية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، والوفاء بمتطلبات المرضى واحتياجاتهم.

يذكر أن عيادة بنها الشاملة يتردد عليها 1850 مريض يوميًا، وتقدم خدمات طبية في تخصصات الممارس العام، الباطنة، العظام، الأوعية الدموية، الجراحة العامة، المسالك البولية، الكلي، الصدر، الأنف والأذن، الأطفال، الجلدية، المخ والأعصاب، النفسية والعصبية، النساء والتوليد، إلي جانب لجان تخصصية في مجالات القلب، والأورام، وأمراض الدم، والروماتيزم، والقولون التقرحي، والقساطر المخية، فضلًا عن خدمات المعمل والأشعة والعلاج الطبيعي والأسنان.

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