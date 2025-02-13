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دورة تدريبية عن التقويم الذاتي بجامعة بنها

دورة تدريبية عن التقويم
دورة تدريبية عن التقويم الذاتي بجامعة بنها

 نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بـ جامعة بنها  بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دورة تدريبية عن التقويم الذاتي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي استمرت علي مدار ثلاث أيام  وذلك في إطار الحزمة التدريبية للمراجعة الخارجية.   

   

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رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها 
 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التقويم الذاتي للبرامج التعليمية طبقا لإصدار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (اصدار 2020 المعدل) ومعايير الاعتماد المؤسسي (اصدار 2015 المعدل) وإعداد خطط التحسين والتطوير والتعزيز، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس،والتعليم الحديثة ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة إلي أنه يقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتور عمرو ضيف المدرب المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتا إلى ان الجامعة تقدم جميع أنواع  الدعم للكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي واستغلال الكوادر المدربة على البرامج التدريبية الجديدة المقدمة من الهيئة في تنفيذ أنشطة نظم الجودة والاعتماد، مضيفا أن الحزمة التدريبية الثانية الخاصة بالتقويم الذاتي يشارك فيها 25 من  أعضاء هيئة التدريس وقيادات الكليات.

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