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محافظات

اللي يموت فيها ما لوش دية، أهالي قنا يتبارزون في لعبة التحطيب (فيديو)

تحطيب، فيتو
تحطيب، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أمس الخميس، الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.

 

التحطيب ولعبة الموت

ومن مظاهر الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، لعبة التحطيب، حيث يصطف المتبارزون بالعصا، ويجلس العديد من الأهالي علي المقاعد المخصصة لهم لمشاهدة اللاعبين بالعصا، وسط أجواء تملأها الفرحة والسعادة ممزوجة بالخوف لذا يقف العديد من الحكام بين اللاعبين للفصل بينهم حال تطلب الأمر التدخل لمنع أي مشاحنات قد تؤدي إلى الضرب بحدة قد تؤدي بحياة أي لاعب ومعروف أن اللاعب الذي يتوفى في اللعبة معتبرين عدم دفع أي دية له.

وهنا في صعيد مصر الجواني وبالتحديد في قرى محافظة قنا، يقف العديد من اللاعبين في مختلف الأعمار من الطفل وحتى الشيخ الكبير للمبارزة واللعب.

وقال محمود علي طاهر، أحد اللاعبين للتحطيب: إن هذه اللعبة من أصعب الألعاب، وتحتاج إلى قوة تركيز وتحكم في الأعصاب وقوة النظر، إلى جانب ركوب الخيل، وهذه المهارات جميعها يتصف بها الخيَّال والمحطِّب، ونحن نقيم في ساحات الخلاء سنويًا في مولد القنائي مثل هذه الألعاب لكي يستمتع الزوار والمحبون بتلك الألعاب».

 

الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية

وأشار طارق محمود، أحد اللاعبين الي أن التحطيب فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة، ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر قد نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.

وأكد أحد شيوخ لعبة العصا، أحمد أمين، أن اللعبة متوارثة من عهد الفراعنة، متابعا: نحن تعلمنا الكثير من الفنون لعبة التحطيب من الجدود.

وأضاف في تصريحات لـ “فيتو”: التحطيب لا يوجد له قانون، بل تحكمه أعراف متوارثة منذ قديم الأزل، واللاعب حال وفاته في لا دية له أو ثأر.

وأشار إلى أنه واجه الكثير من الصعوبات في اللعبة، أخطرها عندما كان يهاب أحد اللاعبين الكبار وفي سهوه كاد أن يفقد حياته.

 وتابع: حصلت على الميدالية الذهبية من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وحصلت على شهادة تقدير من قنصل السودان، وتعلمت اللعبة منذ كان عمري ١٥ عاما، ولا زالت أحرص عليها وأقوم بتدريب شباب القرية.

 

سيدي عبد الرحيم القنائي

القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي، اسمه الحقيقي الذي يعرف به بعد تغيير اسمه من أسد هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد المأمون بن على بن الحسين الجواد بن على بن محمد الديباج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين رضى الله عنه ابن الخليفة الراشد على بن أبى طالب كرم الله وجهه، أما والـــده فقد كان عالمًا فاضلًا وإمامًا ذا مكانة كبيرة عند الناس، وعرف عنه قدرته الكبيرة فى الوعظ والتأثير على الناس، وكان محبوبًا منهم، وكان حجة فى الحديث الشريف وفى فقه الإمام مالك "رضى الله عنه".

توفى والده وهو فى الثانية عشرة من عمره (وفى رواية الثامنة عشر)، وكان يحب والده حبًا جمًا، ويرى فيه المثل الأعلى والقدوة الحسنة، لذلك فقد تأثرت صحته وساءت حالته النفسية بسبب وفاته، فمرض مرضًا شديدًا، حتى أصبح شفاؤه ميئوسًا منه، مما جعل والدته تفكر فى إرساله إلى أخواله فى دمشق، أما أمه فكانت سكينة بنت أحمد، كانت سيدة فاضلة تنتمى أسرتها إلى أسرة عريقة من سادة دمشق. فهو حسني النسب من جهة أبيه وأمه.

قدم إلى قنا رضى الله عنه وأرضاه، وعاش بها، وله الكثير من المخطوطات والمؤلفات، وتولى إمارة قنا في العصر الأيوبي ليكون أول محافظ لقنا في التاريخ، وله العديد من الكرامات ويحتفل بمولده أهل قنا في شهر شعبان من كل عام، ومسجده مبنى علي الطراز الأندلسي.  

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التراث الثقافي غير المادي القطب الصوفي بلاد المغرب العربي بون قرى محافظة قنا قنا لعبه التحطيب عبد الرحيم القنائي

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