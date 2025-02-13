انطلاق منافسات التحطيب في ساحة عبد الرحيم القنائي احتفالًا بختام المولد (فيديو)

شهدت الساحة المجاورة لضريح ومسجد عبد الرحيم القنائى بدء منافسات لعبة التحطيب التي تعد الأولى ضمن مبارزات الألعاب الصعيدية القديمة وسط أجواء احتفالية بختام مولد عبدالرحيم القنائي.

الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية

والتحطيب فن من الفنون المصرية المستمدة من الأصول المصرية القديمة، ونشر قدماء المصريين صور هذا الفن على جدران معابدهم، وكانت مصر قد نجحت في تسجيل التحطيب على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 2016.

مولد القنائي

إن القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، ولد سنة 521 هجرية - 1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ سيدي عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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