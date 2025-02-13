حرب الرسوم الجمركية، ترامب يطلق تهديدا جديدا لدول بريكس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس:" قد تخضع التجارة مع دول بريكس لرسوم جمركية بنسبة 100% على الأقل".

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس

ومطلع ديسمبر الماضى، كتب ترامب على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي متحدثا عن مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى من بينهم مصر: "نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأمريكى العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%".

وفي السياق ذاته ذكر دونالد ترامب، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على دول أوروبا التي تفرض رسوما على بضائعنا.

ترامب يطالب بوقف الحرب في أوكرانيا

وأضاف ترامب: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، وكييف سيكون لها مقعد على طاولة مفاوضات السلام إلى جانب روسيا".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن العاصمة السعودية الرياض، كانت ضمن الخيارات المحتملة للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

احتمالية لقاء ترامب وبوتين بالرياض

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن اتصالات العمل بين روسيا والولايات المتحدة سيتم توسيعها في الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر الولايات المتحدة الطرف الرئيسي في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "يجب مشاركة أوكرانيا في جميع المحادثات بشأن مستقبلها".

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