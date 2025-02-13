الخميس 13 فبراير 2025
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1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهذا موعد الصرف

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة.

 

ومن خلال السطور التالية، يستعرض موقع بوابة “فيتو” موعد صرف الـ 1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة. 

 

1000 منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة 

 

تستعد وزارة العمل لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة 2025، بمناسبة شهر رمضان، والتي تعد المنحة الثانية خلال العام الجاري بعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد، أول يناير، ومستمرة حتى يوم 31 يناير الجاري.

 

وبشأن صرف 1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، حددت وزارة العمل قيمة منحة رمضان لـ العمالة غير المنتظمة 2025، بمبلغ 1000 جنيه، وحول موعد صرف المنحة، نبهت الوزارة على مديريات العمل في المحافظات الاستعداد لصرف المنحة في شهر فبراير الجاري، قبل حلول الشهر الكريم بفترة كافية، للتيسير على المواطنين من أجل شراء احتياجاتهم للشهر الكريم.

1000 منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة،فيتو
1000 منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة،فيتو

منح العمالة غير المنتظمة 

وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.. وشهدت المنظومة مؤخرًا، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

 

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة 

وفي هذا الإطار تقدم “فيتو” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضمامهم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي: 

- 6 منح سنوية، هي: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

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