الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة، حددت وزارة العمل الفئات الصادر بشأنها القرار رقم 161، والذي يقضي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل بمديريات العمل بالمحافظات.

منح العمالة غير المنتظمة

وتلقت مديريات العمل بالمحافظات خطابات واردة لها من وزارة العمل، تفيد بأنّ عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، 6 منح، وهي «منحة رمضان، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد الميلاد، منحة عيد العمال ومنحة المولد النبوي الشريف»، وإجمالي قيمتها 3 آلاف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل منحة من هذه المنح.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة , وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم

كما ضمت الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة ,المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

وفي هذا الإطار تقدم “ فيتو ” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضمامهم للعمالة غير المنتظمة المسلجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي:

_ 6 منح سنوية، هم: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

_ التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

_ في حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

_ في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

_ الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

_ إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.

_ توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.

_ تخطط وزارة العمل لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة ,فيتو

_ وزارة العمل تعمل فى الوقت الحالى على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى، وبالتالى ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.

_ مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

طرق حصر العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.

وأوضح وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة،والتقى بعدد من عمال التراحيل،وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم،ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل،وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.