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صرف 825 ألف جنيه تعويضات ورعاية صحية لعمالة غير منتظمة في 4 محافظات

وزير العمل
وزير العمل
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أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم السبت عن الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه تعويضات لأسر 3 من العمالة غير المنتظمة تعرضوا للوفاة أثناء العمل، في 3 محافظات هي: الغربية، وبني سويف،والجيزة،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي،من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.

صرف 825 ألف جنيه تعويضات ورعاية صحية لعمالة غير منتظمة في 4 محافظات

واشار الى انه تم صرف 25 ألف جنيه لـ 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا، للمساهمة في رعاية صحية لهم،بواقع 5000 جنيه لكل واحد.

جبران: مستمرون في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة البيانات 

وقال الوزير إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ، والمشاركة في التأمين الصحي لهم،واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق اخر ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها.

وعقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.

آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة 

كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة "الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي"، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.

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