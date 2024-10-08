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أخبار مصر

وزير العمل يزف بشرى سارة لعمال التراحيل بمحافظة القاهرة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظم. 

يأتي ذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات، والبدء بمحافظة القاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة. 

 

 وأوضح وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة،والتقى بعدد من عمال التراحيل،وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم،ووجه مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل،وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.

وأكد الوزير أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة. 

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة محافظة القاهرة عمال التراحيل وزير العمل محمد جبران

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