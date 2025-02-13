الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

للمرة الأولى، جيش الاحتلال يقتحم وسط طولكرم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة طولكرم للمرة الأولى منذ بداية عمليتها العسكرية في الضفة الغربية.

جيش الاحتلال يقتحم وسط طولكرم 

وأعلنت اللجنة الإعلامية بـ مخيم جنين في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين منذ 24 يوما استشهد 25 فلسطينيا ونزح نحو 20 ألفا.

وأكدت اللجنة الإعلامية في بيانها أن جنين ومخيمها يعيشان كارثة إنسانية مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص احتياجات حيوية، مضيفة أن الاحتلال يمنع المياه عن 4 مستشفيات رئيسية ويحرم منها 35% من سكان المدينة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وزير إسرائيلي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

وفي السياق ذاته، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش إنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضاف يوآف كيش، أن وجود الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة تاريخية لفرض السيادة على الضفة الغربية.

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها الأحد، من  مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

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