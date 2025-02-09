كتائب القسام تخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها استهدفت بالتعاون مع سرايا القدس قوة تابعة لجيش الاحتلال بحي المنشية بمخيم نور شمس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام في بيانها: "نخوض مع كافة الفصائل اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في مخيم نور شمس موقعين إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها، أنها أحبطت تسلل قوة مشاة راجلة قوامها 10 جنود من جيش الاحتلال خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس بالضفة الغربية.

سرايا القدس تنصب كمينا لقوات الاحتلال

وقالت سرايا القدس في بيانها:"أوقعنا القوة بحقل من النيران وزخات الرصاص المباشر من المسافة صفر وحققنا إصابات مؤكدة، ونواصل الاشتباك مع قوات النجدة والإسناد".

وفي المقابل أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

شهداء وجرحى في مخيم نور الشمس

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم.

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أن “القوات قتلت عددا من الأشخاص واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة”.

واتشهدت سيدة بينما اصبيب زوجها بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.

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