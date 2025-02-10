الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش إنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

 

إسرائيل تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية 

 وأضاف يوآف كيش، أن وجود الإدارة االأمريكية الجديدة فرصة تاريخية لفرض السيادة على الضفة الغربية.

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قادة بجيش الاحتلال يعترفون بارتكاب مجازر بحق المدنيين في الضفة الغربية

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، من  مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

 

مخطط إسرائيلي لتسمية الضفة الغربية يهودا والسامرة

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:"  تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 11 وزيرا عن حزب الليكود طالبوا بنيامين نتنياهو بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

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إسرائيل الضفة الغربية الإدارة االأمريكية نتنياهو

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