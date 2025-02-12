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محافظة القاهرة تدرس خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم.أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الإدارة المحلية لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور بما يعظم من دور السوق ويحقق مصالح التجار.

 

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وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية خاصة الصرف الصحى والمياه والإنارة والأسوار، والطرق، وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق مع مراعاة مصلحة التجار.

 

محافظ القاهرة: الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور هام فى احداث التوازن فى أسعار الخضر والفاكهة والأسماك فى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأكد م. أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن السوق يحتاج إلى عمل هيكلة مؤسسية مستدامة له تحقق مصالح الدولة والتجار وفق خطة عمل محددة لها جدول زمنى للتطوير.

شهد الإجتماع م.  منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، واللواء باسم عمارة مدير مديرية الإسكان والمرافق، وم. عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، وإسماعيل عبد ربه نائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلين عن تجار سوق العبور.
 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الجهاز التنفيذي لسوق العبور النائب محمد الحسينى رئيس لجنة الإدارة المحلية

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