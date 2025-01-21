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أخبار مصر

وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في بازار القاهرة بتخفيضات 30%

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الافتتاح
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افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد في "بازار القاهرة" بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.

 

يهدف السوق إلى توفير السلع الغذائية، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة  أسواق اليوم الواحد التي أطلقتها وزارة التموين لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح أن الوزارة مستمرة في نشر هذه الأسواق بجميع المحافظات، مشيرًا إلى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ويعد بازار القاهرة أحد النماذج  لتوفير الخدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توفر السلع بشكل دائم وأسعار مناسبة.

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أسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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