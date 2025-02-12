الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

اللعب بسلاح المساعدات!

خرج ترامب في إطار الضغط علينا ليعلن أنه قد يلجأ إلى تجميد المساعدات الأمريكية لمصر والأردن، وعندما طلبت القاهرة من واشنطن إيضاحات حول ذلك عاد ترامب في اليوم التالي ليقول إنه لا يهدد بتجميد المساعدات لنا والأردن، ولكنه في ذات الوقت كرر القول أننا والأردن أخذنا الكثير من بلاده!


ولكن ترامب يتجاهل مجموعة من الحقائق الخاصة بهذه المساعدات.. وأهم هذه الحقائق أنها مرتبطة باتفاقات كامب ديفيد وتستهدف تثبيتها والحفاظ عليها.. ولذلك قررت واشنطن الأكثر منها لإسرائيل! كما أن هذه المساعدات تقلصت بمرور الوقت حتى اقتصرت منذ سنوات على المساعدات العسكرية فقط.. 

بينما تم وقف المساعدات الاقتصادية.. كما أن مصر لا تستفيد بالقدر الأكبر من هذه المساعدات لآن أمريكا كما قال كلينتون تسترد 85 سنتا من كل دولار تقدمه لنا من خلال رواتب الخبراء الأمريكان وتكلفة النقل!


أما الأهم من ذلك كله فإن أمريكا كسبت صداقتنا الاستراتيجية مقابل ما قدمته لنا من مساعدات، وضمنت أيضا لإسرائيل حليفتها علاقات سلام معنا.. أى أنها حصلت على عائد مناسب وكبير لما قدمته لنا من مساعدات على مدى سنوات منذ إبرام إتفاقية كامب ديفيد.

 
لذلك لا يحق لترامب أن يقول أن بلاده قدمت لنا الكثير من المساعدات وأننا أخذنا منها الكثير.. فأمريكا أخذت الأكثر.. وبالتالى ليس مقبولا أن يلعب معنا ترامب بسلاح المساعدات.

 

ترامب ومساعداته!

تهور سياسي!


وعندما سوف يجمد ترامب المساعدات العسكرية سوف نؤمن حاجة جيشنا من الأسلحة والعتاد من غير أمريكا، كما سبق أن قال وزير الخارجية الأسبق لأوباما حينما أخبره تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا عام 2013. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاقية كامب ديفيد الأردن إسرائيل المساعدات الأمريكية لمصر المساعدات الاقتصادية ترامب المساعدات العسكرية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الجميع في خطر!

ترامب يبدأ التراجع!

سلاح ترامب يصيبه !

ترامب يعترف!

الحرب التجارية بدأت!

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

وزير المالية: خفضنا الديون لـ 89% من الناتج المحلي ونستهدف وصولها لـ80%

منوعات

المزيد

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

المزيد

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار الذهب في البحرين منتصف تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

المزيد
الجريدة الرسمية