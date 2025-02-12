اللعب بسلاح المساعدات!

خرج ترامب في إطار الضغط علينا ليعلن أنه قد يلجأ إلى تجميد المساعدات الأمريكية لمصر والأردن، وعندما طلبت القاهرة من واشنطن إيضاحات حول ذلك عاد ترامب في اليوم التالي ليقول إنه لا يهدد بتجميد المساعدات لنا والأردن، ولكنه في ذات الوقت كرر القول أننا والأردن أخذنا الكثير من بلاده!



ولكن ترامب يتجاهل مجموعة من الحقائق الخاصة بهذه المساعدات.. وأهم هذه الحقائق أنها مرتبطة باتفاقات كامب ديفيد وتستهدف تثبيتها والحفاظ عليها.. ولذلك قررت واشنطن الأكثر منها لإسرائيل! كما أن هذه المساعدات تقلصت بمرور الوقت حتى اقتصرت منذ سنوات على المساعدات العسكرية فقط..

بينما تم وقف المساعدات الاقتصادية.. كما أن مصر لا تستفيد بالقدر الأكبر من هذه المساعدات لآن أمريكا كما قال كلينتون تسترد 85 سنتا من كل دولار تقدمه لنا من خلال رواتب الخبراء الأمريكان وتكلفة النقل!



أما الأهم من ذلك كله فإن أمريكا كسبت صداقتنا الاستراتيجية مقابل ما قدمته لنا من مساعدات، وضمنت أيضا لإسرائيل حليفتها علاقات سلام معنا.. أى أنها حصلت على عائد مناسب وكبير لما قدمته لنا من مساعدات على مدى سنوات منذ إبرام إتفاقية كامب ديفيد.



لذلك لا يحق لترامب أن يقول أن بلاده قدمت لنا الكثير من المساعدات وأننا أخذنا منها الكثير.. فأمريكا أخذت الأكثر.. وبالتالى ليس مقبولا أن يلعب معنا ترامب بسلاح المساعدات.



وعندما سوف يجمد ترامب المساعدات العسكرية سوف نؤمن حاجة جيشنا من الأسلحة والعتاد من غير أمريكا، كما سبق أن قال وزير الخارجية الأسبق لأوباما حينما أخبره تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا عام 2013.

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