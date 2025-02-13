نقل مباراة غزل المحلة والمصري في الدوري لملعب برج العرب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة والمصري إلى ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد السويس الجديد في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وكان غزل المحلة قد خسر في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدف نظيف، بينما تعادل المصري مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف.

ترتيب المصري وغزل المحلة في الدوري

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في ترتيب البطولة برصيد 11 نقطة.

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