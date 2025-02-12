استعدادًا لـ غزل المحلة، المصري يواجه تليفونات بني سويف وديا

الدوري الممتاز، أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسؤولي فريق تليفونات بني سويف - أحد أندية الدرجة الأولى بمجموعة الصعيد - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس على إستاد الكلية الحربية.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري على إستاد السويس الجديد.

مباراة المصري والبنك الأهلي

يذكر أن المصري خاض اليوم مباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري أمام نظيره فريق البنك الأهلي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف على إستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء اللقاء قويًّا وحماسيًّا بين الفريقين دون فاعلية على مرمى أي منهما.

وفي الدقيقة 54، أشهر محمد يوسف حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب المصري أمادو جولدي.

وحصل أحمد مدبولي لاعب فريق البنك الأهلي على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه والمصري ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 23 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

وقفز فريق البنك الأهلي إلى المركز السادس، برصيد 19 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

إصابة حارس المصري

تعرض محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض حارس المصري للإصابة بجرح قطعي في حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.



هذا وقد أكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية، مشيرًا أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد مشاركة الحارس بمشيئة الله تعالى.

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