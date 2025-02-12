جرح قطعي لمحمود حمدي حارس المصري

الدوري الممتاز، تعرض محمود حمدي حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة اليوم أمام فريق البنك الأهلي بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض حارس المصري للإصابة بجرح قطعي في حاجب العين اليمنى بعد تدخل من أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي وهو ما استلزم تقطيب الجرح بواسطة الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بخمس غرز.

إصابة حارس المصري

هذا وقد أكد الدكتور محمود الشحات أن الحالة العامة للحارس مطمئنة للغاية، مشيرًا أن تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمباراة الفريق أمام نظيره فريق غزل المحلة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ستشهد مشاركة الحارس بمشيئة الله تعالى.

مباراة المصري والبنك الأهلي

واكتفى فريقا المصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بمباراة الفريقين على إستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء اللقاء قويًّا وحماسيًّا بين الفريقين دون فاعلية على مرمى أي منهما.

وفي الدقيقة 54، أشهر محمد يوسف حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب المصري أمادو جولدي.

وحصل أحمد مدبولي لاعب فريق البنك الأهلي على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه والمصري ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 23 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

وقفز فريق البنك الأهلي الي المركز السادس، برصيد 19 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، وكان كالتالي:



محمود حمدي لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر.

محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون إيبوكا.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري.



وكان التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع.. محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى

خط الهجوم أسامة فيصل، ياو أنور



وكانت قائمة البدلاء على النحو التالي

أحمد صبحي، محمد إبراهيم، سيرجي أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، أحمد ياسر ريان.

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