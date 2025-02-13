إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 47 مليون جنيه بديرب نجم في الشرقية

قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بمتابعة انتظام سير أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة والوحدات المحلية فضلًا عن متابعة أعمال إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 47 مليون جنيه.

وتم تركيب بلاط إنترلوك بمنطقة المعهد الديني بطول 900 م وبتكلفة 3 ملايبن جنيه ووضع طبقة السن على طريق برمكيم / صافور بطول 3.5 كم وبتكلفة 8 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 50%.

كما تم وضع طبقة السن على طريق جميزة بني عمرو / ديرب نجم بطول 3 كم وبتكلفة 16 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 50% كما انه تم متابعة تنفيذ أعمال إنشاء محطه الصرف الصحي بعزبة شكر الله التابعة للوحدة المحلية ببهنيا وبتكلفة 20 مليون جنيه.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة،وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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