الخميس 26 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

أهم الفيتامينات والمعادن للطفل المصاب بمرض السكر

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة عن أهم الفيتامينات والمعادن المهمة للطفل المصاب بمرض السكر.

وأوضحت أستاذ علاج السكر أن فيتامين ك يساعد على كثافة العظم  ويقلل الالتهابات بالجسم.

 

وأشارت أن اوميجا ٣ يعزز صحة القلب ويقلل الدهون بالدم بجانب فيتامين  الماغنيسيوم  يزيد حساسية الأنسولين.
 

اوميجا 3
اوميجا 3

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الغفار أن المكملات الغذائية لا تغني عن تناول الغذاء الصحي للأطفال والبالغين المصابين بالسكر.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة أن الجمعيات الأوروبية لمرض السكر توصي بأهمية فيتامين د لمرضى السكر حيث يساعد في ضبط السكر في الدم وتقوية المناعة ويحسن كفاءة العظام.

 

ضرورة مراقبة مستوى فيتامين د في الدم 

وشددت أستاذ أمراض السكر على ضرورة مراقبة مستوي فيتامين د في الدم لكل مرضى السكر وإذا حصل نقص في فيتامين د يجب ان يتناول مكمل غذائي يعوض الجسم ويمده بالكميات المناسبة له.

 

كما وجهت نصائح للأطفال المصابين بمرض السكر بضرورة إجراء مجموعة تحاليل ضرورية دورية  من فترة البلوغ لتجنب حدوث مضاعفات مرض السكر.

وأشارت إلى أن أهم التحاليل تشمل:

١-  زلال البول 
 ٢- دهون الدم 

٣- فحص قاع العين سنويا 

٤- قياس الضغط 


 ويتسبب مرض السكر عند الأطفال في عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من الأنسولين، أو عدم قدرة الجسم على الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين.

وتتضمن أعراض الإصابة بمرض السكر:
١- العطش الزائد
٢-فرط التبول 
٣-فقدان الوزن 


 بدورها أكدت وزارة الصحة إن مرض السكر يؤثر بشكل كبير على حياة الطفل، ويمنعه من تناول أطعمته المفضلة ولكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على صحته.

ووجهت  نصائح لحماية الطفل مريض السكر لتجنب حدوث المضاعفات منها:
١- قياس معدل السكر بانتظام: 

ويجب التأكد من مراقبة مستويات السكر للحفاظ على صحة الطفل جيدة.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة أن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال تشمل:

التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

 

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

 

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر  يساعد على منع المضاعفات.

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أوضحت  وزارة الصحة  أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 

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