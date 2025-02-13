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رياضة

جروس يقود مرانه الأخير للزمالك اليوم، وبيسيرو يبدأ مهمته من الجمعة

جروس
جروس

يقود كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك مرانه الأخير اليوم مع الفريق، حيث من المنتظر أن يكون هذا اليوم هو الختام الرسمي لفترته مع الفريق.

ويأتي ذلك بعد استقرار نادي الزمالك على رحيله، في ظل عدم تحقيق الفريق لبعض الأهداف المنشودة في الفترة الأخيرة.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي بيسيرو سيبدأ مهمته مديرا فنيا للفريق بداية من يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يتسلم بيسيرو زمام الأمور بشكل رسمي بعد انتهاء عقد جروس، حيث ستكون أمامه مهمة كبيرة في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

واستقر الزمالك وفقا لمصادر داخل الزمالك علي  تعيين بيسيرو ليكمل مسيرة المدربين البرتغاليين في النادي بعد فترة جروس، والذي حقق بعض النجاحات مع الفريق، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى تطلعات إدارة الزمالك والجماهير، وسيحاول بيسيرو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، ويأمل الجميع أن يكون هذا التغيير في القيادة الفنية خطوة إيجابية للنادي الأبيض.

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