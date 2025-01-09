البليلة، تنظم حركة المعدة وتمدك بالطاقة والنشاط

فوائد البليلة، تعتبر البليلة واحدة من أشهر الأطباق التي تُقدم في العديد من البلدان العربية، وخصوصًا في مصر. فهي أكلة بسيطة المكونات ولكنها غنية بالفوائد الصحية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد من جميع الأعمار.



يتم تحضير البليلة من القمح مع الحليب، ويضاف إليها أحيانًا المكسرات، القرفة، العسل، أو السكر لتعزيز طعمها وقيمتها الغذائية.





أهم فوائد البليلة لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أهم فوائد البليلة الصحية وأهميتها الغذائية التي تجعلها وجبة لا غنى عنها، سواء في الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.



البليلة



1. مصدر غني بالألياف الغذائية

البليلة تعتمد على الحبوب الكاملة مثل القمح والحمص، وهي غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي. تعمل الألياف على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل البليلة خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

2. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تحتوي البليلة على مكونات طبيعية مثل القمح والحمص التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن الحبوب الكاملة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

3. مصدر للطاقة المستدامة

البليلة غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم. يتم امتصاص الكربوهيدرات المعقدة ببطء في الدم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ويوفر طاقة مستدامة بدلًا من الارتفاع المفاجئ ثم الانخفاض السريع للطاقة الذي تسببه السكريات البسيطة.

4. تحسين صحة العظام والأسنان

عندما تُحضر البليلة بالحليب، فإنها تصبح مصدرًا ممتازًا للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان. كما تحتوي على الفوسفور الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم لتعزيز قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.

5. غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية

البليلة تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل:

فيتامين ب: يعزز صحة الجهاز العصبي ويساهم في تحسين المزاج.

الحديد: يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا.

الزنك: يلعب دورًا هامًا في دعم جهاز المناعة وتسريع التئام الجروح.

المغنيسيوم: يساهم في تعزيز وظائف العضلات وتقليل التوتر.



6. تعزيز صحة البشرة والشعر

نظرًا لغناها بالفيتامينات والمعادن، فإن تناول البليلة بانتظام يمكن أن ينعكس إيجابًا على صحة البشرة والشعر. الحديد والزنك والمغنيسيوم الموجودون في الحبوب الكاملة يساهمون في تحسين نمو الشعر وتقوية بصيلاته، بينما تساعد مضادات الأكسدة على الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل ظهور علامات التقدم في العمر.

7. تعزيز وظائف الجهاز المناعي

البليلة تحتوي على مكونات تعزز مناعة الجسم بفضل العناصر الغذائية الأساسية مثل الزنك والحديد. تناولها بانتظام يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

8. مناسبة لجميع الفئات العمرية

البليلة وجبة مناسبة للأطفال، كبار السن، والرياضيين. فهي تقدم للأطفال مصدرًا غذائيًا غنيًا يدعم نموهم، وللكبار وجبة سهلة الهضم تساعدهم على تعزيز صحتهم العامة، وللرياضيين تمدهم بالطاقة اللازمة للتمرينات والأنشطة البدنية.

9. تعزيز صحة الأمعاء

تحتوي الحبوب المستخدمة في البليلة على البريبايوتكس، وهي نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الميكروبيوم المعوي ويحسن وظائف الجهاز الهضمي.

10. مساهمة في تحسين المزاج

تناول البليلة يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية، خاصة إذا أُضيف إليها القليل من القرفة أو العسل، اللذين يحتويان على مكونات طبيعية تحفز إفراز هرمونات السعادة.

نصائح لتحضير البليلة بطريقة صحية:

استخدم الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المعالجة لضمان الحصول على أعلى قيمة غذائية.

اختر الحليب قليل الدسم أو الحليب النباتي لتقليل الدهون المشبعة.

تجنب إضافة السكر المكرر، واستبدله بالعسل أو التمر لتحلية طبيعية.

أضف المكسرات غير المملحة والفواكه المجففة للحصول على وجبة متكاملة ومغذية.

طريقة عمل البليلة، وجبة مثالية للفطار والعشاء

طريقة عمل البليلة، من أسهل وأرخص الوجبات المغذية التي تقدم ساخنة، والتي تناسب هذا الشتاء شديد البرودة، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع.



طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

مستكة

إضافات حسب الرغبة:

قشطة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.

ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.

بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.

بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.

في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.

وبألف هنا.

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