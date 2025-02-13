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رياضة

بايرن ميونخ يفوز خارج ملعبه على سيلتك 2-1 في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ وسيلتك،
بايرن ميونخ وسيلتك، فيتو

انتهت مباراة سيلتك الإسكتلندي ضد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 للبايرن، في المباراة التي جرت على ملعب سيلتك بارك، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

سجل ميكايل أوليسيه وهاري كين هدفي بايرن ميونخ في الدقيقتين 45 و49، بينما سجل دايزن مايدا هدف سيلتك في الدقيقة 79.

وستقام مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، الأسبوع القادم.

 

مسيرة بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

ووصل بايرن ميونخ إلى ذلك الدور بعد إنهاء مرحلة الدوري في المركز 12 برصيد 15 نقطة، بينما تواجد سيلتك في المركز 21 برصيد 12 نقطة.

وسبق أن تواجه الفريقان 4 مرات من قبل في دوري أبطال أوروبا وجميعها في دور المجموعات، وحقق البايرن خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سيلتك

وضم تشكيل بايرن ميونخ:

مانويل نوير- دايوت أوباميكانو- جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا- هاري كين- ليروي ساني- إريك داير- أوليسيه- جيريرو- لايمر- جمال موسيالا.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش- أوربيج- كيم- جنابري- كومان- إيتو- بوي- فيدوفيتش- مولر- بوتشمان- ستانيسيتش- بافلوفيتش.

 

تشكيل سيلتك ضد بايرن ميونخ

كما أعلن برندان رودجرز، مدرب سيلتك، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

كاسبر شمايكل- جونستون- تايلور- تروستي- إدا- كوهن- فيكرز- إنجيلس- مايدا- هاتاتي- مكجريجور.

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