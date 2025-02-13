دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يخطف فوزا هاما من موناكو في ملحق التصفيات

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزًا هامًّا أمام موناكو الفرنسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف بنفيكا اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقيقة 48.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي بنفيكا وموناكو يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير الجاري على ملعب النور.

شهدت الملاعب الأوروبية مساء الثلاثاء، إقامة 4 مباريات في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن نتائج مثيرة أبرزها فوز ريال مدريد على مضيفه مانشستر سيتي.

وتمكن ريال مدريد من قلب تأخره مرتين إلى فوز على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد".

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لـ"التشامبيونز ليج":

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

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