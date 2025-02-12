دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم على سلتيك 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 0/1 للبايرن، في المباراة التي تجري على ملعب سيلتك بارك، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ميكايل أوليسيه هدف بايرن ميونخ في شباك سلتيك في الدقيقة 45.

مسيرة بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

ووصل بايرن ميونخ إلى ذلك الدور بعد إنهاء مرحلة الدوري في المركز 12 برصيد 15 نقطة، بينما تواجد سيلتك في المركز 21 برصيد 12 نقطة.

وسبق وأن تواجه الفريقان 4 مرات من قبل في دوري أبطال أوروبا وجميعها في دور المجموعات، وحقق البايرن خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سلتيك

وصم تشكيل بايرن ميونخ:

مانويل نوير- دايوت أوباميكانو- جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا- هاري كين- ليروي ساني- إريك داير- أوليسيه- جيريرو- لايمر- جمال موسيالا.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش- أوربيج- كيم- جنابري- كومان- إيتو- بوي- فيدوفيتش- مولر- بوتشمان- ستانيسيتش- بافلوفيتش.

تشكيل سيلتك ضد بايرن ميونخ

كما أعلن برندان رودجرز، مدرب سيلتك، عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

كاسبر شمايكل- جونستون- تايلور- تروستي- إدا- كوهن- فيكرز- إنجيلس- مايدا- هاتاتي- مكجريجور.

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