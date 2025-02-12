دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يخطف فوزا قاتلا 2-1 من أتالانتا

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام نظيره أتالانتا الإيطالي بفوز الفريق البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب يان بريدل شتاديوم، ضمن مواجهات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم كلوب بروج بهدف أول في الدقيقة 15' عن طريق فيران يوتيلا، وتعادل أتالانتا في الدقيقة 41' عن طريق ماريو بازاليتيش.

وفي الدقيقة 90+4 سجل اللاعب نيلسون هدف الفوز لبروج البلجيكي من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 90.

غياب لوكمان عن تشكيل أتالانتا

وأعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

يقود ريتيجوي هجوم أتالانتا أمام كلوب بروج، رفقة شارل دي كيتيلير، في ظل غياب النيجيري أديمولا لوكمان للإصابة.

كلوب بروج البلجيكي، فيتو

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: بوستش - هين - ديمسيتي

خط الوسط: بيلانوفا - دي رون - إيديرسون - زاباكوستا

وفي الهجوم: بازليتش - ريتيجوي - شارل دي كيتيلير.

تشكيل كلوب بروج ضد أتالانتا

حراسة المرمى: مينيوليت

خط الدفاع: خواكين - أوردونيز - ميشيل - كوبير

خط الوسط: جاشاري - أونيديكا - فاناكن

وفي الهجوم: شمس الدين طالبي - جوتلجا - تزوليس.

موعد مباراة الإياب بين أتالانتا وكلوب بروج

تقام مباراة الإياب بين أتالانتا ضد كلوب بروج، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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