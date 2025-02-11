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رياضة

بيراميدز يستعيد خدمات الشيبي ويفقد مدافع الفريق أمام الحدود

محمد الشيبي، فيتو
محمد الشيبي، فيتو

 يستعيد فريق بيراميدز لاعبه المغربي محمد الشيبي خلال مواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء بالجولة ال13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في ال7 مساء غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة ال13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وافتقد فريق نادي بيراميدز لاعبه المغربي محمد الشيبي خلال مواجهة فريق سموحة بالجولة ال12 ببطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5  آلاف جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث بمباراة الزمالك بالدوري الممتاز.

 

ويفتقد فريق بيراميدز خلال مواجهة الغد مدافعه احمد سامي التي تعرض للايقاف ذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

 

عقوبات مباراة سموحة وبيراميدز

إيقاف صلاح محمد أمين لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم بعد إنتهاء المباراة.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنية للجهاز الفني لنادي سموحة، لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

إيقاف أحمد سامي سعد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

لفت نظر وغرامة مالية قيمتها 5000 جنيه على الجهاز الفني لفريق بيراميدز، لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر أو الاعتراض على قرارات الحكم.

 

 

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

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