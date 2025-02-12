المصري في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

يلتقي فريقا المصري والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز

مباراه المصري والبنك الأهلي

ويسعى المصري البورسعيدي لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي الذي يقدم عروضا قوية تحت قيادة طارق مصطفى

ترتيب المصري والبنك الاهلي بالدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 22 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن،برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويستعيد المصري لاعبه عبد الرحيم دغموم العائد من الإيقاف.

غيابات المصري

وتأكد غياب خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي.



جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.

غيابات البنك الاهلي

ويفتقد فريق البنك الأهلي خلال مواجهة المصري البورسعيدي لاعبين من العناصر الأساسية للفريق بخطى الدفاع والوسط وهما سعيدو سيمبورى المدافع وأحمد ربيع عطية لاعب الوسط



وتم إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

وإيقاف سعيدو سيمبورى لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

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