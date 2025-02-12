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رياضة

الدوري الممتاز، المصري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي في الشوط الأول

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي والبنك الأهلي سلبا بالشوط الأول على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول حماسيا وقويا ومثيرا من كلا الفريقين، لكن فشلا في ترجمة هجمات أي منهما بمرمى الآخر.

 

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي 

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، وجاءت كالتالي:


محمود حمدي  لحراسة المرمى

كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، حسن علي لخط الظهر 

محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

كريم بامبو  ، عبد الرحيم دغموم، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، صلاح محسن،  جون ايبوكا.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى

 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى. 


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع.. محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط.. محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد بسيونى 
خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
أحمد صبحى، محمد ابراهيم، سيرجى اكا، أمير مدحت، احمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، بوبكر كيتا، خالد شيفو، احمد ياسر ريان.

مباراة المصري والبنك الأهلي 


ويسعى المصري البورسعيدي لتأكيد تواجده بالمربع الذهبي لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي الذي يقدم عروضا قوية تحت قيادة طارق مصطفى.

 

ترتيب المصري والبنك الأهلي بالدوري 


ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 22 نقطة جمعهم من تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يحتل البنك الأهلى المركز الثامن، برصيد 18 نقطة جمعهم من 5 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

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