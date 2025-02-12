بيراميدز يستعيد صدارة الدوري بثلاثية مثيرة في شباك حرس الحدود

الدوري المصري، خطف بيراميدز فوزا هاما على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، ليستعيد الفريق السماوي صدارة المسابقة من النادي الأهلي.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور مبكرا، لينجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية على الطائرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 20، رد حرس الحدود بتسديدة قوية من محمود ممدوح من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 32، أطلق بلاتي توريه لاعب بيراميدز تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 44، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز تصدى لها فيستون ماييلي إلا أن سيحا حارس الحدود تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 47، منعت العارضة هدفا لفريق بيراميدز بعد كرة مرتدة من الدفاع ويقابلها مايلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في العارضة.

فيما رد حرس الحدود بفرصة هدف في الدقيقة 49، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وفي الدقيقة 51، أنقذ أحمد الشناوي فرصة هدف مؤكد لحرس الحدود بعد ضغط من محمود ممدوح على الدفاع واستخلص الكرة ليتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 55، أحرز بيراميدز هدفه الثاني عن طريق إبراهيم عادل، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود اعتداء من مايلي على لاعب حرس الحدود.

وفي الدقيقة 65، توجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لحسم إمكانية احتساب ركلة جزاء للحرس بعد عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء مرت من فوق محمود ابو جودة وحكم الفار يراجع الكرة بعد احتكاك بين لاعب بيراميدز ولاعب حرس الحدود، إلا أن الحكم استقر على احتساب تسلل.

وفي الدقيقة 83، أحرز بيراميدز هدفه الثاني بعد تمريرة من إبراهيم عادل وصلت عند مصطفى فتحي سددها قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد سامي حارس حرس الحدود إلى داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل بيراميدز الثلاثية عن طريق يوسف أوباما الذي استغل عرضية من محمد الشيبي من الجبهة اليمنى، قابلها بتسديدة مباشرة بباطن القدم في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري المصري

جاء تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل. خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي.

تشكيل حرس الحدود ضد بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل حرس الحدود ضد بيراميدز في الدوري المصري كلا من محمد سيحا لحراسة المرمى، محمد سامي، محمد مجلي، محمود ممدوح، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي، إيزي إيميكا، إبراهيم عبد الحكيم، مؤمن عوض، محمود أوكا، حازم العسكري.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

بتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث خاض الفريق السماوي 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز السابع فى ترتيب جدول الدوري المصري من 13 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات.

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