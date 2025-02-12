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رياضة

الزمالك يكشف حقيقة طلب شيكابالا 30 مليون جنيه

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن طلب محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق مبلغ 30 مليون جنيه من إدارة النادي كجزء من عقده.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن شيكابالا لم يتقدم بأي طلبات مالية بهذا الحجم.

كما أوضح المصدر أن سبب غياب شيكابالا عن المباريات في الفترة الأخيرة يعود إلى إصابته التي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي مكثف.

وأضاف أن اللاعب يخضع لمرحلة تأهيلية لتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن غيابه ليس له علاقة بأي مشاكل مالية أو غضب بسبب عدم صرف مبلغ 30 مليون جنيه كما تردد.

وأكد المصدر أن العلاقة بين شيكابالا وإدارة النادي تسير بشكل جيد، وأن اللاعب يحظى باحترام كبير داخل الفريق، حيث يعمل الجهاز الفني والإدارة على دعمه في تعافيه والعودة لمستوى اللياقة البدنية الكامل للمشاركة في المباريات المقبلة.

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