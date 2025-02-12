حماس تهزم جحيم ترامب، إعلام عبري يكشف تفاصيل تسليم الأسرى السبت

نقلت قناة "كان" العبرية، عن مصادر مشاركة في المفاوضات بين الاحتلال وحماس قولها، إن إسرائيل ستدخل المساعدات وحماس ستفرج عن 3 أسرى، بعدما أعلنت عدم الإفراج عنهم سابقا نتيجة عدم التزام تل أبيب بشروط الاتفاق فيما يتعلق بإدخال المساعدات.

قناة كان العبرية تكشف عن تسليم ثلاثة أسرى السبت

وحسب مصادر "كان" العبرية، من المفترض أن يتم إطلاق سراح 3 أسرى يوم السبت كما تم الاتفاق عليه، أما إطلاق سراح 9 أسرى من المرحلة الأولى فليس على جدول الأعمال.

وأشارت "كان" إلى أن المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها من المفترض أن تعبر إلى شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، قال مسئولون إسرائيليون، إن تصريحات أمريكا وإسرائيل تعرض صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى للخطر.

مظاهرات في الاحتلال ضد نتنياهو، فيتو

وقالوا للقناة الـ13 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا.

وأوضحت المصادر، أن التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة تعرض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.

إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى حتى لا تتناقض مع ترامب

وكشفوا، أن إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم السبت المقبل، حتى لا تناقض ترامب، بعد مطالبته لحركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

أعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، أن وفدا برئاسة خليل الحية رئيس حماس في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء.

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية، نقلا عن مصدر مطلع قوله، أن مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد الضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستئناف العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفلسطينيين أمس الثلاثاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، من أن “جحيما سيندلع” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت.

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