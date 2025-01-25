اليوم، عملية التبادل الثانية للأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل

تجرى اليوم السبت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل.

ومن المرتقب أن تفرج حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم بين الساعة الثانية عشر ظهرا والثانية ظهرا بتوقيت القدس. فيما لم تُحدد ساعة بعينها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والمتوقع أن تماطل إسرائيل في تسلميهم حتى الساعات الأخيرة من يوم السبت مثلما فعلت مع الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الأطفال حيث أطلقت سراحهم بعد منتصف الليل.

وأعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل فتح أبوابه لاستقبال المحتجزات فور تسليمهن للجانب الإسرائيلي.

أسماء المحتجزات

والجمعة نشرت حركة حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته تسلّمه عبر المفاوضين «لائحة بأسماء المحتجزات».

ترحيب أهالي المحتجزين

ورحب منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان بـ«الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز».

ولم يتم الكشف عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

33 محتجزا ومحتجزة مقابل 1900 أسير

وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من حماس وكالة فرانس برس بأنّه سيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه المحتجزات الأربع وفق الآلية المتفق عليها

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 محتجزا ومحتجزة من غزة في مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.

والأحد الماضي، في أول أيام تطبيق الهدنة، أفرجت حماس عن ثلاث رهينات في مقابل 90 أسيرة وطفلا فلسطينيا محتجزين في إسرائيل. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ العدد المتبقي للمحتجزين الذين يفترض الإفراج عنهم 26. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين إنما من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.

و ما زال 91 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة، أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت حماس مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك، ما وضع عائلات المحتجزين المتبقين في حالة ترقب وقلق.

ودعا شاهار مور زاهيرو، خلال تظاهرة جديدة لدعم المحتجزين مساء الجمعة في تل أبيب، إلى «إعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والذين قد ماتوا»، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الجميع في المرحلة الأولى.

فرصتنا الأخيرة

وقال شاهار مور زاهيرو، وهو ابن شقيق أحد المحتجزين، «هذه فرصتنا الأخيرة»، في وقت يخشى كثيرون أن تستأنف حكومة نتنياهو الأعمال العسكرية في قطاع غزة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى.

في الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى بدء سريان الهدنة في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، استشهد ما لا يقل عن 47283 شخصا معظمهم مدنيون خاصة من النساء والأطفال، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

الجيش الإسرائيلي يحذر من العودة لشمال القطاع

وفي سياق متصل أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا صباح اليوم السبت لسكان غزة يحذر فيه النازحين من التحرك من جنوب القطاع إلى شماله.

وأضاف البيان أنه إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

والهدنة صامدة عموما منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث.

ولكن في الوقت الذي يتوق فيه النازحون من غزة إلى العودة إلى ديارهم، لم يجد الكثير منهم سوى الأنقاض.

وقالت امرأة نازحة لفرانس برس «ليس لدينا مكان لنصب خيامنا بسبب الدمار»

ورغم ذلك، أتاحت الهدنة في أقل من أسبوع دخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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