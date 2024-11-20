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خارج الحدود

حماس: لا صفقة تبادل للأسرى إلا بانتهاء الحرب على غزة

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس، في قطاع غزة في مقابلة مع قناة الأقصى إنه لن تكون هناك صفقة تبادل للأسرى وسجناء مع اسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب على  القطاع.

 

حماس تؤكد أنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى إلا بعد انتهاء الحرب

وأضاف الحية: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولًا لكي يتم أي تبادل للأسرى".

وأردف: "إذا لم يقف العدوان، لماذا على المقاومة، وحماس تحديدًا، إعادة الأسرى؟ كيف يمكننا إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين بين أيدينا إذا استمرت الحرب؟ من هو العاقل أو غير العاقل الذي يمتلك ورقة قوية ويرميها والحرب مستمرة؟".

وألقى الحية، الذي قاد فريق التفاوض التابع للحركة في محادثات مع الوسطاء، باللوم في عدم إحراز تقدم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحمل من جانبه الحركة الإسلامية المسؤولية عن تعثر المحادثات، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال: "هناك اتصالات جارية الآن مع بعض الدول والوسطاء لتحريك هذا الملف، نحن جاهزون ومبادرون للاستمرار في هذه الجهود، الأهم هو وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال لوقف العدوان.

وأضاف "الواقع يثبت أن المعطل هو نتنياهو، كما شهد القريب والبعيد".

وقال نتنياهو خلال زيارته لغزة أمس الثلاثاء إن حماس لن تحكم القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تستسلم في محاولة العثور على الرهائن المتبقين وعددهم 101 الذين يعتقد أنهم ما زالوا في القطاع، وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل واحد منهم.

 

حماس تريد التوصل لاتفاق ينهي الحرب

وتريد حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة وكذلك فلسطينيين مسجونين لدى إسرائيل، في حين تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس.

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