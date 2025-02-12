الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: أبواب الجحيم ستفتح على حماس كما وعد ترامب

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين الإسرائيليين بحلول السبت، فإن أبواب الجحيم ستفتح عليها كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اتصالات حماس مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف اطلاق النار

من جانبها، أعلنت حركة حماس، أنها تجري اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

 

بنود اتفاق وقف النار في غزة


وذكرت، أنّ الوسطاء يبذلون جهودا لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة، مشيرةً، إلى أنّ الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

موقف حركة حماس من تهديدات أمريكا وإسرائيل


وأوضحت، أنّ موقفها واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مطالبة الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن المحتجزين.

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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس ترامب الرئيس الأمريكى غزة

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