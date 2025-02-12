أكسيوس: إسرائيل تواصل تنفيذ الاتفاق حال أطلقت حماس سراح المحتجزين الثلاثة

أفاد موقع “ أكسيوس” نقلا عن مسئولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل أرسلت رسالة إلى حماس بأنها ستواصل تنفيذ الاتفاق إذا أطلقت الحركة سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت المقبل.

أكسيوس: إسرائيل ستواصل تنفيذ الاتفاق إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين الثلاثة

وكانت حماس قد رفضت في بيان الإثنين الماضي تهديد ترامب، بـ«الجحيم» ما لم تفرج بحلول السبت عن جميع الرهائن الإسرائيليين، قبل أن يصل وفد للحركة برئاسة خليل الحية اليوم الأربعاء إلى القاهرة، ويبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصدر قوله إنه يتوقع وصول مبعوث ترامب لإسرائيل، الأربعاء، وأضاف المصدر أن الأخيرة مستعدة للمضي قدمًا في صفقة الأسرى الحالية إذا تم الإفراج عن الأسرى يوم السبت المقبل.

وكان من المقرر إجراء التبادل السادس السبت، تنفيذًا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بعد أشهر من الجمود، وذلك بعد 5 تبادلات شهدت الإفراج عن 16 رهينة من الرهائن الإسرائيليين بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خمسة تايلانديين (خارج الاتفاق)، وإطلاق سراح 765 معتقلًا فلسطينيًا، وبقاء 73 رهينة من الرهائن محتجزين في غزة، بينهم 35 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

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