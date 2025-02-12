بينهم اتصال بوتين وترحيل سجناء داعش، أهم 4 أخبار في سوريا اليوم

شهدت سوريا اليوم، تطورات داخلية وخارجية، بدأت بالإعلان عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب اشتعال الحديث حول احتمالية انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

اتصال بوتين وأحمد الشرع

أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأ خلاله بوتين الشرع بتولي رئاسة الجمهورية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الشرع، خلال الاتصال الهاتفي العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطراف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تبادل بوتين والشرع، وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، بحسب بيان الرئاسة السورية.

كما أكد بوتين دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، كما أبدى استعداده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.

ووفقًا للبيان، فإن بوتين أكد وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

يعد هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين الرئيسين السوري والروسي، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد حليف بوتين الأبرز.

إعلان أسماء لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني

على صعيد السياسة الداخلية، أعلنت الرئاسة السورية، الأربعاء، أسماء لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك تأكيدا لما أورده تلفزيون سوريا صباح اليوم.

وأفادت الرئاسة في بيان على منصة إكس بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.

وأضافت،ـ بأن اللجنة تقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتة إلى أنّ عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.

ويأتي ذلك بعد لقاء أجراه الشرع، مع وفد من "هيئة التفاوض السورية" و"الائتلاف الوطني السوري"، في قصر الشعب بدمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيدًا لإعلان حلهما.

إحالة قضاة بمحكمة الإرهاب للتحقيق

قررت وزارة العدل السورية إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولو مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.

وتضمن القرار الصادر اليوم،، إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في محكمة “الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).

سيحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

أعضاء لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، فيتو

يلزم القرار إدارة التفتيش القضائي برفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية التي ستثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأنشأ النظام السوري السابق محكمة “قضايا الإرهاب” بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، وهي أقرب ما تكون إلى “فرع أمن جديد” بحسب توصيف “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

أسرى داعش وعلامات تحذيرية واضحة لنفوذ إيران بسوريا

فى سياق آخر، حذرت الولايات المتحدة على لسان نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، الأربعاء، من "وجود علامات تحذيرية واضحة لنفوذ إيران الخبيث ونيتها إعادة تأسيس وجودها في سوريا".

وأعربت السفيرة الأمريكية، عن قلق الولايات المتحدة إزاء "التقارير التي تفيد بتكون مجموعات جديدة في سوريا تحرض على العنف وتحاول جر إسرائيل إلى صراع مباشر"، موضحة أن هذه المجموعات "تتلقى الدعم المالي واللوجستي من إيران، حتى بعد مغادرتها الأراضي السورية".

وحثت شاي، في مداخلتها خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا، المجتمع الدولي على "دعوة إيران بشكل جماعي إلى التوقف عن تقويض استقرار وأمن سوريا".

وأضافت أن "نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها الإرهابيين، بما في ذلك حزب الله، لسنوات طويلة، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي والاتجار بالأسلحة الخطيرة".

وقالت شاي في معرض حديثها إن "الأعمال العدائية المسلحة المستمرة في شمال سوريا مثيرة للقلق".

وأوضحت أن الولايات المتحدة "ستواصل السعي إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه تمكين الشركاء المحليين من التركيز على مكافحة داعش والحفاظ على أمن مرافق الاحتجاز ومخيمات النازحين".

قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء “إن المساعدات الأمريكية لإدارة وتأمين معسكرات في شمال شرق سوريا تضم ​​سجناء مرتبطين بتنظيم داعش لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

وأضافت أمام المجلس المكون من 15 عضوا “تحملت الولايات المتحدة الكثير من هذا العبء لفترة طويلة للغاية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن تظل المعسكرات مسؤولية مالية أمريكية مباشرة”.

وحثت الدول على “إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة على وجه السرعة”.

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