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مرصد الأزهر يحذر من تعويل تنظيم داعش على "الذئاب المنفردة" في المستقبل

تنظيم داعش الإهاربي،
تنظيم داعش الإهاربي، فيتو

حذر  مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقرير له نشرته وحدة رصد اللغة التركية من تصاعد خطر استراتيجية "الذئاب المنفردة" التي يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يصعب كشفه أو إحباطه.

مرصد الأزهر: تنظيم داعش تمكن من نقل معركته من الشرق إلى الغرب

وأوضح المرصد أن  تنظيم داعش تمكن من نقل معركته من الشرق إلى الغرب عبر هذه الإستراتيجية، التي تتيح له تنفيذ عمليات إرهابية دون الحاجة إلى قدرات تنظيمية معقدة، مع تحقيق أقصى درجات الرعب والفوضى. ولفت إلى أن هذا النهج يختلف عن أسلوب تنظيم القاعدة، الذي يعتمد على إرسال مقاتلين لتنفيذ هجمات مباشرة في الغرب، كما حدث في أحداث 11 سبتمبر، أو عبر استهداف المصالح الغربية في مناطق النزاع، وفقًا لاستراتيجية "أسامة بن لادن".

وأكد التقرير أن "الذئاب المنفردة" هم أفراد تأثروا بأفكار التنظيم المتطرفة عبر الإنترنت، وقرروا تنفيذ هجمات إرهابية بشكل مستقل دون تلقي أوامر مباشرة. ويكمن الخطر الأكبر في صعوبة تتبعهم، نظرًا لقدرتهم على التخفي والتصرف بشكل منفرد، خاصةً في ظل تراجع نفوذ داعش وتشتت خلاياه، ما دفع التنظيم إلى الاعتماد عليهم بشكل متزايد لتنفيذ هجماته الإرهابية.

استغلال تنظيم داعش إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لتجنيد الأفراد

وأشار التقرير إلى أن التنظيم استغل وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لتجنيد الأفراد وتحفيزهم على تنفيذ عمليات إرهابية، من خلال التدريب عن بُعد، والتواصل عبر التطبيقات المشفرة، وبث رسائل تحريضية تدعو لاستهداف المصالح الغربية. كما كشف المرصد عن تحديات قانونية وأمنية خطيرة تواجه الدول في التصدي لهذه الظاهرة، أبرزها استغلال التنظيم للثغرات المالية والقانونية لتمويل عملياته بعيدًا عن الرقابة.

وختامًا شدد مرصد الأزهر على ضرورة معالجة جذور الفكر المتطرف وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية فقط، مع التأكيد على أهمية التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي يستغلها المتطرفون في الشرق والغرب لتبرير العنف ونشر الكراهية.

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