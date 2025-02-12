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خارج الحدود

الشرع يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بعضوية كل من:حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي. 

 

الشرع يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني 

وأكد القرار أنه يأتي استنادا للمصلحة الوطنية العليا وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري.

 وفوض القرار اللجنة إقرار نظام سوريا الداخلي ووضع معايير عملها بما يضمن نجاح المؤتمر الوطني.

ومن المفترض أن اللجنة ستباشر عملها بدءا من اليوم بالتحضير للمؤتمر الوطني والعمل على توجيه دعوات للمشاركين، في ظل انتظار الإعلان عنها رسميا.

وكان الشرع أكد أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسّعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر.

وذكر أن هذا المؤتمر يصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.

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