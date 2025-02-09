استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مطار خلخلة العسكري بريف السويداء الشمالي في سوريا، وهو الهجوم الثاني على ذلك البلد خلال 24 ساعة.

إسرائيل تهاجم مطار خلخلة بريف السويداء في سوريا

وتحدثت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات في المطار بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وأمس السبت، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت مستودعات أسلحة في تل المانع بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، دون ورود تقارير مؤكدة عن خسائر بشرية حتى الآن.

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ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي فإن الطيران الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعا لحركة حماس في منطقة دير علي في جنوب سوريا.

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